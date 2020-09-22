Политика

15:48 22.09.2020

Министры иностранных дел Украины и Венгрии встретятся на Закарпатье 23 сентября

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Министры иностранных дел Украины и Венгрии встретятся на Закарпатье 23 сентября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 23 сентября, встретится с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Закарпатской области, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Главы внешнеполитических ведомств примут участие в церемонии передачи Закарпатской области венгерской гуманитарной помощи, обсудят реализацию договоренностей по широкому спектру украинско-венгерских отношений, в частности углубление экономического сотрудничества, развитие пограничной инфраструктуры и обеспечение прав национальных меньшинств", - указывается в сообщении.

В рамках поездки запланирован пресс-подход министров после церемонии передачи гуманитарной помощи в 12:20 и совместная пресс-конференция по итогам переговоров в 13:25.

Теги: #венгрия #кулеба #украина #сийярто
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