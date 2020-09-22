Политика

15:12 22.09.2020

От развития туристического потенциала регионов выигрывают громады - Шмыгаль

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От развития туристического потенциала регионов выигрывают громады - Шмыгаль

Правительство Украины намерено искать дополнительные инструменты для поддержки туристического потенциала регионов, так как это будет способствовать развитию громад, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Премьер-министр отметил, что Сумская область имеет мощные возможности для развития туризма, поэтому необходимо уделять особое внимание поддержке так называемых "туристических магнитов". Среди них, в частности, комплекс "Усадьба Харитоненко".

С состоянием культурно-исторического памятника глава правительства во время рабочей поездки ознакомился лично. По его словам, правительство будет искать дополнительные возможности для поддержки таких объектов, ведь от этого выиграют, в первую очередь, местные громады", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил наличие в области активной громады, большого количества фестивалей и интересных объектов, которые могут стать "туристическими магнитами".

Он добавил, что на следующий год планируются две программы по развитию данной сферы. "Первая – "Большая реставрация" в сфере культуры. Это театры, музеи, замки, усадьбы, которые могли бы стать "туристическими магнитами". Мы будем принимать предложения от регионов, рассматривать вопросы сотрудничества между государством и местными громадами. И вторая - создание центров культурных услуг. Собственно, это превращение библиотек в областях в центры современной аттракции", - сказал Ткаченко.

Теги: #шмыгаль #туризм
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