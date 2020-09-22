Политика

15:03 22.09.2020

"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект, вносящий правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

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"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект, вносящий правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

Фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект №4065-1, который предусматривает изменения в закон №466 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", сообщает пресс-служба политсилы.

"Вокруг этого скандального законопроекта происходили дискуссии, его нормы вызвали немало критики. К тому же, многие нормы не содержат ни логической, ни экономической сущности, а антиоффшорные меры слишком сложны для их эффективного внедрения и администрирования. Но на реакцию "слуг народа" не следовало надеяться", - заявили в "Евросолидарности".

В партии также напомнили, что уже 1 января 2021 года вступят в силу нормы, которые негативно скажутся на условиях ведения бизнеса в Украине.

"Чтобы этого не произошло, сегодня мы с коллегами по парламенту зарегистрировали законопроект №4065-1, которым хотим восстановить законные права налогоплательщиков", - подчеркнули в партии.

В частности, депутаты предлагают отменить оценки операций с нерезидентами на предмет того, есть ли у них экономический эффект (деловая цель), сохранив применение концепции деловой цели исключительно для крупных налогоплательщиков в пределах трансфертного ценообразования, и отменить институт вины, при котором налоговый орган по своему усмотрению сможет определять, виновен ли плательщик в нарушении налогового законодательства. Кроме того, предлагается исключить ряд норм по усилению финансовой ответственности налогоплательщиков, положения по расширению применения пени на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки, а также отменить возможность внесения изменений в годовой план-график проведения документальных плановых проверок.

"Мы как парламентская оппозиция считаем, что в условиях падения экономики, усиленного последствиями карантинных мер, Украина не может себе позволить увеличивать ни давление, ни налоговую нагрузку на бизнес. Действующая власть должна искать крайних в неуклюжести собственной экономической политики, а не вводить "презумпцию виновности" в отношении государства к налогоплательщикам", - отмечают в "Евросолидарности".

"Бизнес, наоборот, как никогда, нуждается в поддержке от государства или хотя бы отсутствия законодательных изменений к худшему. Поэтому мы будем настаивать на устранении барьеров, которые "слуги" искусственно возвели перед субъектами хозяйствования в течение последнего года, и призываем неравнодушных представителей всех фракций и групп приобщаться к этому процессу", - призывают в политсиле.

Теги: #верховная_рада #евросолидарность
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