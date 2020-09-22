Политика

14:01 22.09.2020

"ОПЗЖ" выдвинула кандидатом в мэры Киева Попова, Одессы - Скорика

1 мин читать
"ОПЗЖ" выдвинула кандидатом в мэры Киева Попова, Одессы - Скорика

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) представила кандидатов на выборах городских глав в Киеве и Одессе.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула кандидата в мэры Киева. Успехов, Александр Попов", - сообщает пресс-служба партии в соцсети Facebook.

Также сообщается, что на выборах мэра Одессы "ОПЗЖ" выдвинет Николая Скорика.

Александр Попов – бывший народный депутат Верховной Рады VI созыва от "Партии регионов". С 16 ноября 2010 года возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. 14 декабря 2013 года отстранён от должности главы КГГА в связи с подозрением в причастности к нарушению конституционных прав граждан на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября. Уволен с должности 25 января 2014 года.

Николай Скорик – глава Одесской областной государственной администрации с 8 ноября 2013 года по 3 марта 2014 года. Народный депутат VIII (фракция "Оппозиционный блок") и IХ (фракция "ОПЗЖ") созывов.

Теги: #киев #опзж #выборы #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 22.09.2020
Украинские разработчики представили систему автоматизированного подсчёта голосов и управления штабом

Украинские разработчики представили систему автоматизированного подсчёта голосов и управления штабом

13:45 22.09.2020
ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Попова, Одессы - Скорика

ОПЗЖ выдвинула кандидатом в мэры Киева Попова, Одессы - Скорика

13:21 22.09.2020
На пост мэра Киева зарегистрированы пока четыре кандидата

На пост мэра Киева зарегистрированы пока четыре кандидата

12:33 22.09.2020
Депутаты предлагают изменения, связанные с особенностями выборов во время карантина

Депутаты предлагают изменения, связанные с особенностями выборов во время карантина

12:29 22.09.2020
Депутаты предлагают изменения в законодательство, связанные с особенностями выборов во время карантина

Депутаты предлагают изменения в законодательство, связанные с особенностями выборов во время карантина

11:34 22.09.2020
В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

11:34 22.09.2020
Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

10:36 22.09.2020
Без пробок и с честными тарифами. Киевская "Батькивщина" презентовала свою программу

Без пробок и с честными тарифами. Киевская "Батькивщина" презентовала свою программу

10:18 22.09.2020
У меня команда, за которую не стыдно – Верещук

У меня команда, за которую не стыдно – Верещук

09:59 22.09.2020
За сутки в Украине начаты два уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства

За сутки в Украине начаты два уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боррель начал визит в Украину, указав на важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы

Зеленский: оккупация Крыма и военная агрессия РФ на Донбассе - это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

На пост руководителя САП должно быть много сильных кандидатур, ведь к предыдущему главе были вопросы и со стороны международных партнеров – депутат Янченко

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси, вопрос передается главам государств и правительств – Боррель

"Голос" обнародовал двадцатку кандидатов на выборы в Киевсовет

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в Николаевской области ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020"

От развития туристического потенциала регионов выигрывают громады - Шмыгаль

"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект, вносящий правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

Боррель и Таран обсудили сотрудничество Украины и Евросоюза по ряду направлений

Украина не получала от ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре "безвиза" - замглавы МИД

Боррель начал визит в Украину, указав на важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы

Разумков инициировал законопроект о бесплатном питании для детей погибших военнослужащих

Зеленский: оккупация Крыма и военная агрессия РФ на Донбассе - это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

На пост руководителя САП должно быть много сильных кандидатур, ведь к предыдущему главе были вопросы и со стороны международных партнеров – депутат Янченко

В ЦИК рассказали, как будет проходить голосование на участках в условиях карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА