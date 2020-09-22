Политика

12:05 22.09.2020

Украина не получала от ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре "безвиза" - замглавы МИД

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Украина не получала от ЕС на официальном уровне информацию о пересмотре "безвиза" - замглавы МИД

Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизового режима для украинских граждан, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению Украины. Определенные заявления, которые могут звучать, это заявления политических фигур", - сказала Джапарова в интервью "Голосу Америки".

Замминистра заверила, что Украина ежедневно работает над пакетом реформ, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Также Джапарова подчеркнула, что нет оснований для пересмотра "безвиза" для Украины.

"Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек... Есть четкое понимание, как двигаться, а также что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне", - добавила она.

Теги: #ес #безвизовый_режим #джапарова
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