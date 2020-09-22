Политика

10:44 22.09.2020

Боррель начал визит в Украину, указав на важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы

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Боррель начал визит в Украину, указав на важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель начал визит в Украину со встречи с представителями гражданского общества и парламента, на которой подчеркнул важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы в Украине.

"Начал мой визит в Украину сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа", - написал Боррель в Twitter во вторник.

Теги: #боррелль
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