Политика

17:57 21.09.2020

ЕС пока не решил, вводить ли санкции против Лукашенко - Боррель

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ЕС пока не решил, вводить ли санкции против Лукашенко - Боррель

 Между странами ЕС пока нет единого мнения насчет того, нужно ли вводить санкции непосредственно против президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Этот вопрос все еще обсуждается", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Боррель подчеркнул, что ряд стран исходят из того, что время для такого шага уже настало. Другие же не уверены, что со стратегической точки зрения было бы правильно вводить такие меры уже на этом этапе.

Боррель также пообещал сделать все, что в его силах, чтобы добиться одобрения санкций против Беларуси, так как это важно для поддержания репутации Евросоюза. "Я сделаю все, что могу, чтобы добиться принятия санкций к следующему совету на уровне глав МИД ЕС", - заверил он, добавив, что это необходимо сделать, "так как на кону - престиж ЕС".

Он предположил, что после переговоров позже на этой неделе глав государств и правительств стран ЕС вопрос о санкциях может сдвинуться с мертвой точки.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Беларуси сопровождались мошенничеством. "Президент Лукашенко не является законным президентом Беларуси", - сказал Боррель на пленарной сессии Европарламента.

Теги: #ес #лукашенко #санкции #беларусь #боррелль
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