Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси, вопрос передается главам государств и правительств – Боррель

Главам МИД ЕС не удалось принять решение по санкциям против Беларуси, поэтому этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры обсуждали санкции (против Беларуси - ИФ). И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - сказал Боррель на пресс-конференции.

"Этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе", - добавил он.