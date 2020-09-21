Политика

17:29 21.09.2020

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси, вопрос передается главам государств и правительств – Боррель

1 мин читать
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси, вопрос передается главам государств и правительств – Боррель

Главам МИД ЕС не удалось принять решение по санкциям против Беларуси, поэтому этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры обсуждали санкции (против Беларуси - ИФ). И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - сказал Боррель на пресс-конференции.

"Этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе", - добавил он.

Теги: #ес #боррель #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:57 21.09.2020
ЕС пока не решил, вводить ли санкции против Лукашенко - Боррель

ЕС пока не решил, вводить ли санкции против Лукашенко - Боррель

13:02 21.09.2020
Стачком "Беларуськалия" сообщает о задержании рабочих, собравшихся для поддержки протестующего шахтера

Стачком "Беларуськалия" сообщает о задержании рабочих, собравшихся для поддержки протестующего шахтера

12:32 21.09.2020
Пункт пропуска "Новые Яриловичи" возобновил работу - Гостаможня

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" возобновил работу - Гостаможня

23:19 20.09.2020
Число задержанных на акциях протеста в воскресенье превысило 200 человек

Число задержанных на акциях протеста в воскресенье превысило 200 человек

21:18 20.09.2020
Правозащитникам известно о 112 задержанных на акциях протеста в Беларуси, среди задержанных гражданин России

Правозащитникам известно о 112 задержанных на акциях протеста в Беларуси, среди задержанных гражданин России

18:16 20.09.2020
На несанкционированных акциях в Беларуси задержаны 58 человек, сообщают правозащитники

На несанкционированных акциях в Беларуси задержаны 58 человек, сообщают правозащитники

12:47 20.09.2020
Свыше 400 протестующих были задержаны в Беларуси в субботу

Свыше 400 протестующих были задержаны в Беларуси в субботу

18:16 19.09.2020
Правозащитники сообщают о более 140 задержанных в ходе "женского марша" в Минске

Правозащитники сообщают о более 140 задержанных в ходе "женского марша" в Минске

16:43 19.09.2020
Очередной женский марш проходит в Минске в субботу

Очередной женский марш проходит в Минске в субботу

23:22 18.09.2020
Ермак: Украина хочет видеть Беларусь независимой страной

Ермак: Украина хочет видеть Беларусь независимой страной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Голос" обнародовал двадцатку кандидатов на выборы в Киевсовет

Фокин считает, что выборы в ОРДЛО можно провести под эгидой ООН и с помощью создания "международного временного правительства"

Фокин: СЭЗ на Донбассе можно создать на принципе "суперфиция", когда инвестиции в регион будут юридически защищены ведущими государствами мира

ЦИК запускает обучающую платформу о выборах

Фокин считает, что в постановлении о местных выборах можно было бы прописать какую-то другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных районах Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" обнародовал двадцатку кандидатов на выборы в Киевсовет

Фокин считает, что выборы в ОРДЛО можно провести под эгидой ООН и с помощью создания "международного временного правительства"

Дальнейшее развитие военного сотрудничества между Украиной и НАТО обсудили Хомчак и председатель Военного комитета Альянса Пич

Зеленский назначил послом Украины в Италии Ярослава Мельника – указ

"Голос" готовит жалобу в НАПК из-за проведения партийной конференции "Слуги народа" в КНУ им. Шевченко

Фокин: СЭЗ на Донбассе можно создать на принципе "суперфиция", когда инвестиции в регион будут юридически защищены ведущими государствами мира

ЦИК запускает обучающую платформу о выборах

Фокин считает, что в постановлении о местных выборах можно было бы прописать какую-то другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных районах Донбасса

Зеленский: ошибка в информировании НАПК об имущественном состоянии не является основанием для отставки

Украина не проявит свой потенциал, если в стране не будет надежной судебной системы - посол Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА