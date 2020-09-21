Политика

15:58 21.09.2020

"Голос" готовит жалобу в НАПК из-за проведения партийной конференции "Слуги народа" в КНУ им. Шевченко

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"Голос" готовит жалобу в НАПК из-за проведения партийной конференции "Слуги народа" в КНУ им. Шевченко

 Народный депутат из фракции "Голос Инна Совсун готовит обращение в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по факту проведения Киевской городской партийной конференции "Слуги народа" во внутреннем дворе Киевского национального университета им.Т.Г. Шевченко.

"Конференция "Слуги народа" во дворе КНУ им. Шевченко - грубое нарушение образовательного законодательства. Поэтому партия "Голос" готовит жалобу в НАПК. "Слуги" считают свое мероприятие на территории университета законным, ведь пока они официально не начали предвыборную гонку, они не агитируют, а информируют. Но по закону об образовании, политическим партиям запрещено проводить не только агитацию, но и любые мероприятия в образовательных учреждениях, размещать там партийную символику или название партий", - сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой партии.

В "Голосе" заявили, что собирают материалы для НАПК о превышении служебных полномочий руководства университета. Для этого депутатами фракции были направлены запросы в КНУ, Минобразования Украины, Фонд госимущества и к образовательному омбудсмену по факту проведения конференции.

"Поэтому мы требуем от партии "Слуга народа" публичных извинений перед студенческим и преподавательским сообществом КНУ имени Тараса Шевченко", - цитирует зампреда партии "Голос" Совсун пресс-служба политсилы.

Теги: #кну #слуга_народа #голос #выборы
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