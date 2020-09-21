Политика

15:53 21.09.2020

Фокин: СЭЗ на Донбассе можно создать на принципе "суперфиция", когда инвестиции в регион будут юридически защищены ведущими государствами мира

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Фокин: СЭЗ на Донбассе можно создать на принципе "суперфиция", когда инвестиции в регион будут юридически защищены ведущими государствами мира

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что свободную экономическую зону на Донбассе можно создать на принципе "суперфиция" для привлечения инвестиций на восстановление пострадавшего от войны региона Украины под юридические гарантии от ведущих государств мира.

"Сейчас я с одним умным человеком работаю как раз над тем, какой именно статус нужно предоставить свободной экономической зоне. Идея чрезвычайно привлекательная и реальная. Вместе с автором этой идеи мы работаем над программой, чтобы, пользуясь предусмотренным еще римским правом способом "суперфиций" (суперфиций в Римском праве – наследственное и отчуждаемое право пользования зданием, возведенным на чужой земле; в современном украинском праве суперфиций – право пользования чужим земельным участком для застройки, отдельный вид прав на чужое имущество – ИФ), предоставлять право по юрисдикцию ведущих государств мира отдавать землю, предварительно познакомившись с программой (их использования – ИФ)", - сказал он в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио".

Фокин указал, что при этом правительство не отдает полный контроль за пользование этой землей и рассматривает поступающие предложения. "Это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который даже может передавать эту землю как наследство. Это гарантирует безопасность инвестициям, гарантируем любому дельцу или работодателю, как угодно назовите, возможность не беспокоиться за свои деньги", - отметил он.

Фокин также пояснил, что говорит о такой свободной экономической зоне для всего Донбасса, потому что от войны пострадала и подконтрольная Украине территория: "Разве территория, которая контролируется, меньше разбита? Поэтому я и сказал, что нужно для всего Донбасса решать этот вопрос. Вы можете себе представить, если, условно, Старобешевский район будет иметь право создавать СЭЗ, а, скажем, Бахмутский район не будет иметь такого права? Это же неразумно".

При этом Фокин подчеркнул, что против того, что требует Россия, чтобы внести изменения в Конституцию Украины и особенный режим для отдельных районов Донецкой и Луганской области запретить законодательно и надолго или навсегда.

"Конституция – не проходной двор, чтобы ее каждый раз менять в угоду кому-то. Конституцию менять не надо. Но если будет принято решение о внедрении свободных экономических зон, то это предусмотрено Конституцией, и думаю, что можно убедить представителей России, что это и будет ответом на их просьбу закрепить законодательно право областей на особый статус", - считает он.

Теги: #фокин #ткг #донбасс
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