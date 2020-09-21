Политика

12:45 21.09.2020

Зеленский: ошибка в информировании НАПК об имущественном состоянии не является основанием для отставки

3 мин читать
Зеленский: ошибка в информировании НАПК об имущественном состоянии не является основанием для отставки

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки, которая была сразу публично признана и исправлена, и это не является основанием для его отставки с поста главы государства.

Так Зеленский ответил на электронную петицию с призывом уйти в отставку за нарушение закона "О предотвращении коррупции" из-за недекларирования доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Она была зарегистрирована политологом и экс-народным депутатом Виктором Уколовым, и в середине июля набрала необходимые для рассмотрения ее президентом 25 тыс. голосов.

"18 апреля 2019 года в программе "Право на владу" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", - говорилось в петиции.

Зеленский обратил внимание, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона "взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством", и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи, и произошло в результате ошибки, и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - отметил он.

Как сообщалось, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства в связи с неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. "В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - сообщил Офис президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

7 июля глава НАПК Александр Новиков составил и вручил Зеленскому два административных протокола в связи с административными нарушениями: неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Соответствующие материалы будут переданы в суд, сообщила пресс-служба НАПК.

В НАПК отметили, что президент лично известил агентство о фактах нарушения. "После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило", - указали тогда в НАПК.

Теги: #петиция #напк #зеленский #отставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:14 20.09.2020
Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

15:05 20.09.2020
Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

13:58 20.09.2020
Зеленский: местные выборы дают возможность перезагрузить традиционные социальные отношения

Зеленский: местные выборы дают возможность перезагрузить традиционные социальные отношения

11:06 20.09.2020
Зеленский считает, что местные выборы дают возможность перезагрузить традиционные социальные отношения и призывает "всех своих" прекращать отказываться от ответственности

Зеленский считает, что местные выборы дают возможность перезагрузить традиционные социальные отношения и призывает "всех своих" прекращать отказываться от ответственности

13:18 19.09.2020
Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

12:48 19.09.2020
Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

19:55 18.09.2020
Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы - Зеленский

Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы - Зеленский

19:10 18.09.2020
Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому, погибшему под Докучаевском в 2016 году

Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому, погибшему под Докучаевском в 2016 году

19:01 18.09.2020
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

18:48 18.09.2020
Разработанный НАПК проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024гг противоречит конституционному регулированию общественных отношений - ВСП

Разработанный НАПК проект Антикоррупционной стратегии на 2020-2024гг противоречит конституционному регулированию общественных отношений - ВСП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не проявит свой потенциал, если в стране не будет надежной судебной системы - посол Франции

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко 13,3% - соцопрос

На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 21,5% украинцев, ОПЗЖ – 17,8%, "Евросолидарность" – 16,3%, "Батькивщину" – 8,7% - соцопрос

Посольство США призвало РФ прекратить конфликт на Донбассе и освободить всех незаконно заключенных украинцев

Смешко будет баллотироваться на должность мэра Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина не проявит свой потенциал, если в стране не будет надежной судебной системы - посол Франции

В «Слуге народа» заявили, что проведение партконференции во внутреннем дворе КНУ им. Шевченко не нарушает законодательства

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко 13,3% - соцопрос

На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 21,5% украинцев, ОПЗЖ – 17,8%, "Евросолидарность" – 16,3%, "Батькивщину" – 8,7% - соцопрос

Посольство США призвало РФ прекратить конфликт на Донбассе и освободить всех незаконно заключенных украинцев

Смешко будет баллотироваться на должность мэра Киева

Корниенко: Мы работаем над тем, чтобы начать рассматривать законопроект "О столице" до выборов

Верещук представила кандидатов в депутаты Киевсовета от "Слуги народа"

В команде не рассматривают версию о его намеренном заражении коронавирусом и надеются на скорое возвращение мэра в Харьков - заявление

Нардеп из "Голоса" Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА