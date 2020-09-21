Украина не проявит свой потенциал, если в стране не будет надежной судебной системы - посол Франции

Реформа судебной системы в Украине - это ключевой вопрос, и если в Украине не будет надежной судебной системы, она не проявит свой потенциал, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Kyiv Post".

"Реформа судебной системы - ключевой вопрос. Эта страна не проявит свой потенциал, если не будет надежной судебной системы. Где мы сейчас? Нигде. Мы все еще говорим об этой реформе и законопроектах... Это сложно и утомительно, и кто-то должен этим заниматься", - сказал де Понсен в интервью "Kyiv Post".

Также посол указал, что украинская власть не всегда прислушивается к международным партнерам.

"Они нас слушают? Да, время от времени, но не всегда. Не нам проводить реформы, это зависит от Рады", - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что соглашения между Украиной и Францией о строительстве 20 патрульных катеров для Государственной пограничной службы (подписанное 22 июля 2020 года) и о покупке 55 вертолетов Airbus (достигнутое в 2018 году), укрепляют безопасность Украины.

Кроме того, де Понсен выразил надежду на то, что Украина внимательно рассмотрит еще один список проектов стоимостью 800 млн евро.

"К ним относятся: французские электровозы производства компании Alstom; современное питьевое водоснабжение в Луганской области; интегрированная национальная система диагностики рака груди", - говорится в статье.

Посол обратил внимание на то, что французское бизнес-сообщество сообщает о меньшем притеснении со стороны государственных чиновников, чем в прошлом, когда незаконные рейдерские атаки и давление с целью получения взяток были частыми.

"Ситуация улучшилась. Нет больших проблем", - отметил де Понсен.

Говоря о сотрудничестве с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, который также возглавляет двустороннюю экономическую комиссию с украинской стороны, дипломат указал, что глава МВД - очень хороший профессионал и привержен реформам.

"У него очень сильный политический вес и влияние. Я считаю, что он очень хороший профессионал. Он привержен реформам. Он тот, с кем мы можем обсуждать. Он держит свое слово. Он там, и он выполняет свои обязанности. У нас хорошие профессиональные отношения", - подчеркнул французский посол.