Политика

12:02 21.09.2020

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко 13,3% - соцопрос

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За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко 13,3% - соцопрос

Действующего главу государства Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они проходили в середине сентября 2020 года, готовы поддержать 31,8% украинцев, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 12 по 16 сентября.

Согласно данным исследования, если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то среди тех, кто определился (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то 31,8% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 18,9% - за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 13,3% - за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 9,8% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Кроме того, 6,8% поддержали бы лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,9% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 2,3% - лидера партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, других кандидатов - всего 6,1%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 2 тыс. интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Теги: #президент #кмис #соцопрос #выборы
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