Корниенко: Мы работаем над тем, чтобы начать рассматривать законопроект "О столице" до выборов

Во фракции "Слуга народа" работают над тем, чтобы начать рассмотрение законопроекта "О столице" до местных выборов, заявил председатель партии "Слуга народа" и первый зампредсед одноименной фракции в парламенте Александр Корниенко.

"Мы работаем над законопроектом "О столице", работаем над тем, чтобы он как можно скорее попал в повестку дня сессии Верховной Рады, он есть сейчас в повестке дня 4 сессии ВРУ. Мы работаем сейчас с коллегами из других фракций, с руководством фракции, чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам ту систему управления городом, а закон про Киев - это про управление городом, про результаты - чистые, освещённые улицы, отсутствие хаотичной застройки и тд.", - сказал Корниенко в воскресенье в ходе городской партийной конференции "Слуги народа".

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.