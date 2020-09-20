Политика

13:53 20.09.2020

В команде не рассматривают версию о его намеренном заражении коронавирусом и надеются на скорое возвращение мэра в Харьков - заявление

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В команде не рассматривают версию о его намеренном заражении коронавирусом и надеются на скорое возвращение мэра в Харьков - заявление

Команда городского головы Харькова Геннадия Кернеса не рассматривает версию о его намеренном заражении коронавирусом и считает, что эту информацию распространяют его политические оппоненты.

"Политические оппоненты городского головы продолжают распространять фейки. Последним из них стала информация о том, что, мол, в команде Геннадия Кернеса уверены в том, что его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению глава Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел Украины. Харьковский городской совет официально заявляет - такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета в воскресенье.

Авторы документа считают, что цель таких вбросов - обострить политическую ситуацию в регионе.

"Подобные информационные вбросы (в команде Кернеса - ИФ) расценивают лишь как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власти. Эта попытка не удалась", - говорится в заявлении.

Его авторы отмечают, что Кернес и после введения карантинных ограничений продолжал проводить совещания и встречаться с людьми.

"Неудивительно, что при таком колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом, и спекулировать на этом заболевании, унесшим десятки тысяч жизней во всем мире, разрушившим привычный уклад жизни всего человечества, - низко и подло", - говорится в заявлении.

Его авторы в очередной раз опровергают информацию о том, что Кернес находится в коме.

"Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, у Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

Теги: #коронавирус #кернес #харьков
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