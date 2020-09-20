Зеленский считает, что местные выборы дают возможность перезагрузить традиционные социальные отношения и призывает "всех своих" прекращать отказываться от ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сегодня речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления, а о возможности перезагрузить традиционные социальные отношения, в которых годами работало правило: "коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству - нищета, несправедливость, обман".

"Речь сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим ли? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться. По другому никак", - написал он в воскресенье на своей странице в Фейсбук.

"Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, удобное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не жаловаться, не прятаться, не сетовать на кого-то. А именно менять. По-настоящему. Без предварительных подсчетов и сравнений", - отметил Зеленский.

Президент призвал показывать людям, что "мы готовы работать и бороться". "Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры - это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорно преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии", - подчеркнул он.

Зеленский признал, что на этом пути есть ошибки, бывают ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах. "Но сильным считается не тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет. Или мы живем в идеальном мире? А если нет, тогда быстро исправляем ошибки и движемся вперед", - считает он.

Президент подчеркнул, что всегда старается максимально широко открывать двери для прогрессивных изменений, давать шанс и брать в свою команду тех, кто готов работать и отвечать за сделанное.

"Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность", - призвал он.