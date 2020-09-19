Политика

23:50 19.09.2020

Нардеп из "Голоса" Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы

1 мин читать
Нардеп из "Голоса" Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") заявила о намерении баллотироваться на пост городского головы Винницы.

"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!" - написала Устинова на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

Она уточнила, что является винничанкой, в этом городе живет "самый дорогой человек" в ее жизни - мама Ульяна Устинова.

Нардеп Устинова является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Секретарь счетной комиссии Верховной Рады.

В настоящее время мэром Винницы является Сергей Моргунов.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #устинова #винница #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 19.09.2020
Нардеп из "Голоса" Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы

Нардеп из "Голоса" Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы

13:18 19.09.2020
Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

11:40 19.09.2020
Полиция открыла за сутки 4 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса

Полиция открыла за сутки 4 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса

11:18 19.09.2020
Расходы на медицину в госбюджете должны быть увеличены - Верещук

Расходы на медицину в госбюджете должны быть увеличены - Верещук

10:10 19.09.2020
Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

22:15 18.09.2020
Ермак: выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности

Ермак: выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после деоккупации и решения вопросов безопасности

18:02 18.09.2020
ЦИК зарегистрировала на выборы нардепа в округе №208 кандидата от "Слуги народа" и его однофамильца-самовыдвиженца

ЦИК зарегистрировала на выборы нардепа в округе №208 кандидата от "Слуги народа" и его однофамильца-самовыдвиженца

15:26 18.09.2020
Пандемия Covid-19 может повлиять на снижение явки на местных выборах и стать технологией срыва выборов в некоторых избирательных участках - эксперты

Пандемия Covid-19 может повлиять на снижение явки на местных выборах и стать технологией срыва выборов в некоторых избирательных участках - эксперты

14:39 18.09.2020
Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

14:21 18.09.2020
Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

Эксперты предостерегают от манипуляций социологией в преддверии местных выборов в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

Зеленский: с самого начала у нас был весьма либеральный карантин, а если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше

Заявление РФ о невозможности провести встречу "Нормандской четверки" до конца года является политическим давлением на Украину - Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

Кравчук считает хорошим предложение перенести переговоры ТКГ из Минска в Австрию

Гройсман о бюджете на 2021 год: Думать нужно не только о бюджете страны, но и о бюджете каждой семьи

Посольство США в Украине осудило неоправданное осуждение крымских татар в России

Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

Беларусь может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции ЕС - глава МИД

Зеленский: с самого начала у нас был весьма либеральный карантин, а если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше

Тема Украины будет находиться в центре внимания председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году - Кулеба

В ЕС решительно настроены на введении санкции против Беларуси - представитель

Зеленский поздравил всех празднующих Рош ха-Шана и выразил надежду, что через год все вернутся к привычному ритму жизни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА