Нардеп из "Голоса" Устинова будет баллотироваться в мэры Винницы
Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") заявила о намерении баллотироваться на пост городского головы Винницы.
"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!" - написала Устинова на своей странице в соцсети Facebook в субботу.
Она уточнила, что является винничанкой, в этом городе живет "самый дорогой человек" в ее жизни - мама Ульяна Устинова.
Нардеп Устинова является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Секретарь счетной комиссии Верховной Рады.
В настоящее время мэром Винницы является Сергей Моргунов.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.