Зеленский подписал закон об отмене "справки о судимости" при регистрации кандидатов на местных выборах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий обязательность при процедуре регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах предоставлять в избиркомы т.н. "справки о судимости".

Соответствующая информация появилась в карточке законопроекта №3995 на сайте Верховной Рады.

Законопроект был возвращен с подписью главы государства 18 сентября.

Как сообщалось, 15 сентярбря Верховная Рада упростила процедуру регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах, отменив необходимость предоставлять в избиркомы т.н. "справки о судимости".

За соответствующий законопроект №3995 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины об упрощении условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах" проголосовало за основу и в целом соответственно 317 и 325 народных депутатов.

В соответствии с принятым законопроектом, из раздела XXXVII "Выдвижение и регистрация кандидатов на местных выборах" из ст.222 "Условия регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов (территориальных громад с количеством избирателей 10 и более тысяч)" изымается норма о необходимости предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную уполномоченным органом после начала избирательного процесса.