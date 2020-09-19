Политика

11:40 19.09.2020

Гройсман о бюджете на 2021 год: Думать нужно не только о бюджете страны, но и о бюджете каждой семьи

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Гройсман о бюджете на 2021 год: Думать нужно не только о бюджете страны, но и о бюджете каждой семьи

Проект Государственного бюджета на 2021 год, очевидно, требует серьезных доработок, и концентрировать внимание необходимо на доходной части - поддержке реального сектора экономики, который является основой благосостояния каждой украинской семьи, отмечает премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Ситуация сложная - и в публичных финансах, и в бюджетах каждой семьи. Внимание надо концентрировать на наполнении бюджета. Это напрямую связано с развитием экономики. Меня называли социальным премьером. Для меня было важным - через экономический рост сделать так, чтобы постоянно росли доходы людей", - сказал Гройсман в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустер".

По его мнению, ключевыми сейчас являются несколько направлений - насыщение банковской системы ресурсом для приемлемого кредитования, полное содействие развитию основных для экономики отраслей и поддержка предпринимательства.

"Я не согласен с тем, что за 10 млрд грн портфельных гарантий (предусмотренных проектом бюджета) можно позволить экономике развиваться. Надо создать механизм и максимально кредитную систему банков насытить деньгами. И этот размер должен быть минимум 100 млрд грн на следующий год. Программа кредитования "5-7-9" - это неадекватный ответ на вызовы будущего. Просил бы правительство к этому прислушиваться", - подчеркнул Гройсман.

Он напомнил, что неоднократно говорил и о необходимости поддержки предпринимательства и домохозяйств, и о последствиях отсутствия поддержки.

"Мы можем извлечь экономику из кризиса, поддерживая предпринимательство! И говоря о бюджете страны, надо думать о бюджете каждой семьи", - добавил он.

Теги: #гройсман #госбюджет
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