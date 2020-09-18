Политика

20:53 18.09.2020

Посольство США в Украине осудило неоправданное осуждение крымских татар в России

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Посольство США в Украине осудило неоправданное осуждение крымских татар в России

Посольство США в Украине выступило с осуждением политически мотивированного осуждения крымских татар в рамках "дела Хизб ут-Тахрир".

"Мы осуждаем политически мотивированное и неоправданное осуждение Россией 7 крымскотатарских журналистов и общественных активистов к тюремному заключению. Россия должна прекратить применять к украинцам свои несправедливые законы и коррумпированные судебные процессы, а также прекратить незаконную оккупацию Крыма. Крым это Украина", - указывается в сообщении пресс-службы посольства в соцсети Facebook.

Как сообщалось, крымские татары, фигуранты дела так называемой "второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", в среду получили максимальные сроки наказания в колонии строгого режима: Марлен Асанов - 19 лет, Мэмет Белялов - 18 лет, Сервера Муставаева - 14 лет, Эдем Смаилов - 13 лет, Сайран Салиев - 16 лет, Тимур Ибрагимов - 17 лет, Сервер Зекирьяев – 13 лет.

Теги: #крым #сша #татары #россия
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Интерфакс-Украина
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