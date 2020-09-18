Политика

19:55 18.09.2020

Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы - Зеленский

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Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы - Зеленский

В условиях рыночной экономики государство не может устанавливать цены на продукты питания, но повышает минимальную заработную плату, чтобы у граждан повысились доходы, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Во время общения с журналистами в Тернопольской области Зеленский напомнил, что по мнению ряда экспертов повышение минимальной заработной платы является ошибкой.

"Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются ... Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч - это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа - шесть с половиной тысяч гривен", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что граждане почувствуют увеличение уровня минимальной зарплаты, поскольку от неё индексируются должностные оклады бюджетников.

Он также напомнил, что на цены на продукты влияет много факторов, в том числе - погодные условия, объем урожая, баланс экспорта и импорта, курс валюты и тому подобное.

"Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может "ломать" цены и предприятия", - заявил Зеленский.

Теги: #зеленский #повышение #зарплата
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