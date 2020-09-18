Политика

19:01 18.09.2020

Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

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Ответственность за ухудшение эпидситуации в каждом регионе лежит на местных властях - Зеленский

Ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост количества больных коронавирусной инфекцией в каждом конкретном регионе лежит на местных властях, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Соблюдение карантинных мероприятий необходимо в условиях пандемии COVID-19, однако некоторые представители органов местной власти хотят создать себе политическую рекламу, заявляя о слишком жестком карантине, отметил Зеленский во время поездки в Тернопольскую область, передает пресс-служба президента.

"Из-за политических игр и подготовку к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных городах, начали почему-то на словах воевать с центральной властью из-за того, что власть "закручивает гайки", и хотели смягчения карантина. В селах, маленьких городках, если люди видят, что глава села, глава ОТГ, мэр выходит и говорит: я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, что нет ничего страшного, что можно день города проводить и собирать по 20-30 тысяч человек - люди видят, ориентируются и так себя ведут. Люди ориентируются на лидеров", - заявил президент.

Благодаря карантинным мерам во время первой волны пандемии коронавируса весной в Украине удалось избежать тяжелых последствий, напомнил он. Сейчас же политическая агитация перед местными выборами также влияет на рост больных в стране. В таком случае ответственность за ухудшение эпидемической ситуации и рост числа инфицированных в том или ином населенном пункте лежит на местной власти, подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что по сравнению с другими странами в Украине действует либеральный формат карантина, и заявил, что никаких компромиссов в вопросе карантинных мер быть не может.

"Я ни на какие компромиссы ни с кем не шел бы, потому что компромиссы обернутся количеством заболевших, а результатом будет количество умерших людей", - сказал Зеленский.

Теги: #коронавирус #зеленский
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