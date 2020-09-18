Политика

18:10 18.09.2020

Беларусь может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции ЕС - глава МИД

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Беларусь может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции ЕС - глава МИД

Беларусь готова ответить на возможные санкции Евросоюза, это может коснуться "и политической системы, и функционирования иностранных СМИ", аккредитованных в стране, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

"Мы знаем, что 21 сентября министры иностранных дел стран-членов Евросоюза будут обсуждать вопрос о санкциях, о персональных санкциях в отношении белорусских официальных лиц. Мы готовы к этому, мы никогда не будем инициировать какие-то действия, направленные на ухудшение отношений с нашим важным партнером - Европейским союзом и отдельными странами-членами. Но мы однозначно готовы к тому, чтобы дать адекватный ответ на подобного рода разрушительные действия", - сказал Макей журналистам в ходе записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Его слова приводит телеканал СТВ.

"Естественно, в случае, если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Беларуси, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Беларуси, и ряда других шагов", - сказал глава МИД Беларуси.

Теги: #сми #ес #беларусь #мид
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