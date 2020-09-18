ЦИК зарегистрировала на выборы нардепа в округе №208 кандидата от "Слуги народа" и его однофамильца-самовыдвиженца

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в пятницу, 18 сентября, зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 на промежуточных выборах 25 октября 2020 года.

"Рассмотрев заявление политической партии "Слуга народа" и заявление гражданина Украины о самовыдвижении вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, Комиссия зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты Украины", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, ЦИК зарегистрировала:

- Гунько Анатолия Григорьевича, 1976 года рождения (с. Сальное Нежинского района Черниговской области), беспартийный, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа";

- Гунько Анатолия Николаевича, 1981 года рождения (г. Кременчуг Полтавской области), беспартиный, самовыдвиженец.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала семь кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО №208: самовыдвиженца из Сум, председателя правления БО " БФ ОЛЕКСІЯ ОСКЕРА" Алексея Оскера; самовыдвиженца, предпринимателя из Ирпеня Михаила Побигая; выдвинутого "Партией Сергея Суханова" адвоката из Днепра Сергея Суханова; кандидата от Прогрессивной социалистической партии Украины Ивана Донца; лидера политической партии "Радикальная партия" Олега Ляшко; члена политической партии "Команда Сергея Минько" Виталия Чорного и кандидата от политической партии "Право-консервативная партия Украины "Северный путь" Василия Крутчака.

Всего в ОИО №208 уже зарегистрировано 9 кандидатов в народные депутаты Украины.