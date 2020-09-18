Политика

17:29 18.09.2020

Зеленский: с самого начала у нас был весьма либеральный карантин, а если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше

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Зеленский: с самого начала у нас был весьма либеральный карантин, а если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что изначально в Украине был один из самых лучших результатов по сдерживанию пандемии COVID-19 и при этом один из самых либеральных режимов карантина, но приближение местных выборов ухудшило ситуацию, поскольку многие представители местной власти начали использовать эту тему в политических целях.

"С самого начала у нас был самый лучший результат во всей Европы, Украина полностью всеми карантинными мерами сбила первую волну заболеваемости – у нас было максимум до 300 людей в сутки. Но из-за политических игр и подготовки к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в областных центрах, почему-то начали воевать на словах, слава богу, с центральной властью, которая якобы "закручивает гайки", и захотели уменьшения карантина", - сказал он на брифинге в пятницу во время рабочей поездки в Тернопольскую область.

Зеленский указал, что не только оценке Минздрава, но и по оценкам международных вирусологов, в Украине и сегодня, и с самого начала был достаточно либеральный вариант карантина по сравнению с другими странами, где "штрафуют людей без масок прямо на улицах, и не только финансово, а иногда используют даже физическую силу".

"Я считаю, что если бы не местные выборы, откровенно говорю, заболеваемость у нас была бы меньше. Всегда люди ориентируются на лидеров. И в любых маленьких городах, городках, когда они видят, что как сельский голова, руководитель ОТГ или мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, нет ничего страшного, можно праздновать день города и собирать по 20-30 тысяч человек, то и люди себя так ведут. Поэтому ответственность именно на таком руководстве. И сегодня мы видим 3 тысячи (зараженных за сутки – ИФ)", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что во всем мире сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19, а украинцы должны сами думать о своей судьбе и соблюдать карантинные меры.

Теги: #коронавирус #зеленский
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