Тема Украины будет находиться в центре внимания председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе телефонного разговора договорились, что тема Украины будет находиться в центре внимания председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Глава МИД Украины детально проинформировал шведскую коллегу об интенсивных усилиях Украины для создания условий по безопасности для политико-дипломатического урегулирования на Донбассе. Он отметил важность активного применения всего инструментария ОБСЕ, в частности мандата Специальной мониторинговой миссии, для содействия деоккупации украинских территорий. Министры договорились, что тема Украины будет находиться в центре внимания председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в пятницу.

Линде положительно отметила проактивные дипломатические усилия Украины для достижения мира и подчеркнула необходимость конструктивных шагов к миру с российской стороны, а Кулеба выразил благодарность за последовательную поддержку Швецией Украины по внедрению важных внутренних реформ, а также противодействию российской агрессии.

"Шведский министр выразила заинтересованность темой создания Крымской платформы. Дмитрий Кулеба сообщил, что платформа создается с целью структурирования международных усилий по деоккупации Крыма, и призвал Швецию поддержать инициативу. Стороны договорились, что тема оккупированных Россией территорий, как и российско-украинский конфликт на Донбассе, должны оставаться в числе приоритетных тем международной политики", - пояснили в МИД.

Министры также обсудили дальнейшие планы по углублению политического диалога, в частности визит Кулебы в Швецию в ближайшей перспективе. В свою очередь, министр пригласил шведскую коллегу осуществить визит в Украину в качестве председательствующей в ОБСЕ в 2021 году.

Глава МИД выразил отдельную благодарность за неизменную поддержку Швецией реформ в Украине и определение приоритетной роли Украины в новой Стратегии сотрудничества в сфере проведения реформ на 2021-2027 годы, которая разрабатывается правительством Швеции.

Кулеба и Линде подробно обсудили ситуацию в Беларуси. Глава МИД приветствовал совместную инициативу Албании, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, и Швеции, которая будет председательствовать в следующем году, по содействию урегулированию ситуации в Беларуси.