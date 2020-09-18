Политика

15:33 18.09.2020

В ЕС решительно настроены на введении санкции против Беларуси - представитель

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В ЕС решительно настроены на введении санкции против Беларуси - представитель

Есть политическая воля руководства ЕС применить санкции в отношении представителей Беларуси, но комментировать их до принятия решения рано, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Есть решительный настрой на самом высшем политическом уровне (ЕС) ввести санкции против тех, кто несет ответственность за недопустимые репрессии в Беларуси. (...) Процедура (проработки санкций - ИФ) продолжается. Решение еще не принято. Следовательно, мы не комментируем спекуляции, утверждения, утечки об обсуждениях, работе в различных подразделениях совета", - сказал представитель Борреля.

Он отвечал на вопрос о том, что Кипр якобы блокирует принятие санкций против Беларуси из-за того, что не решается вопрос о санкциях против Турции за буровые работы в его исключительной экономической зоне.

При этом Стано подтвердил, что санкции готовятся в ответ на фальсификацию выборов в Беларуси и на репрессии против гражданского населения.

Теги: #ес #санкции #беларусь
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