Зеленский поздравил всех празднующих Рош ха-Шана и выразил надежду, что через год все вернутся к привычному ритму жизни

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины и всех, кто празднует Рош ха-Шана, с этим праздником.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю нового 5 781 года. Для вас эти дни всегда являются временем для осмысления жизни, самоанализа и духовного настроя на следующий год. Надеемся, что для всех нас он будет легче, чем уходящий", - написал он в пятницу на своей странице в Фейсбук.

Зеленский указал, что для безопасности жизни и здоровья людей, которые являются высшей ценностью, Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника.

"Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества", - отметил он.

Зеленский поблагодарил всех за понимание и взаимодействие в важных вопросах безопасности людей.

"Верим, что вместе мы обязательно сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами, и в следующем году вернуться к привычному ритму жизни. Желаю каждому из вас счастливого и сладкого Нового года!".