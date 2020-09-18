Политика

14:31 18.09.2020

ВАКС отложил избрание меры пресечения депутату Юрченко в связи с неявкой подозреваемого из-за якобы контакта с человеком, болеющим COVID-19

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ВАКС отложил избрание меры пресечения депутату Юрченко в связи с неявкой подозреваемого из-за якобы контакта с человеком, болеющим COVID-19

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отложил до 21 сентября заседание по избранию меры пресечения подозреваемому во взяточничестве народному депутату Александру Юрченко из-за его неявки на заседание по причине якобы контакта с лицом с подтвержденным COVID-19.

"Заседание перенесено на 15.00 21 сентября в связи с неявкой подозреваемого. Его защита заявила ходатайство о переносе в связи с тем, что Юрченко якобы контактировал с человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19 и должен сдать анализы", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы ВАКС Олеся Чемерис.

Она также отметила, что в ходе заседания прокурор заявил ходатайство о необходимости приобщении ряда существенных для следствия материалов.

Теги: #коронавирус #вакс
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