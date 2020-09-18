Зеленский поддерживает позицию западных партнеров о необходимости тщательного и прозрачного отбора руководителя САП

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что поддерживает позицию западных партнеров о необходимости тщательной и прозрачной работы конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"У нас нормальная коммуникация с нашими западными партнерами. Я понимаю, что речь идет о составе комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Я внимательно читал то, что заявили западные партнеры, представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, прозрачно работала и прозрачно отбирала будущего профессионального руководителя САП. Я полностью разделяю их мнения, полностью их поддерживаю. Считаю, что по-другому и быть не может", - сказал он на брифинге в пятницу во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

Зеленский также отметил, что не хочет комментировать заявления отдельных украинских политиков по тем вопросам, где у этих людей нет полномочий, и "они не могут нам ни предоставлять безвиз, ни отбирать безвиз".

"Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что он "монарх" Украины, "хозяин" Украины. Хотя у этого человека было пять лет, чтобы показать и отстроить Украину", - сказал он.

Как сообщалось, 17 сентября Верховная Рада включила в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в САП семь человек от парламента.

Среди включенных в состав комиссии них Елена Бусол - доктор юридических наук, заведующая кафедрой Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, Андрея Гуджало - управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ", Алексей Дрозд - доцент, доктор юридических наук, начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, Екатерина Коваль - первый заместитель председателя Союза юристов Украины, Вячеслав Навроцкий - доктор юридических наук, профессор кафедры Украинского католического университета, профессор кафедры Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, Богдан Романюк - кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры Национального транспортного университета, Евгений Соболь - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой Центральноукраинского государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко.

Позже лидер партии, пятый президент Петр Порошенко в видеообращении заявил, что "Европейская солидарность" требует пересмотреть решение Верховной Рады по формированию конкурсной комиссии САП, которое поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом.