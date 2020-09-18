Политика

12:35 18.09.2020

На программу медгарантий в госбюджете-2021 предусматривается 123 млрд грн, на борьбу с COVID-19 – 19 млрд грн

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На программу медгарантий в госбюджете-2021 предусматривается 123 млрд грн, на борьбу с COVID-19 – 19 млрд грн

Расходы на здравоохранение в проекте государственного бюджета Украины на 2021 год составят 190 млрд грн, из них 123 млрд грн – на реализацию программы медицинских гарантий, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Расходы на медицину вырастут до 4,2% ВВП – это более 190 млрд грн в сводном бюджете "плюс" 57 млрд к текущему году. До 2023 года прогнозируется рост объемов финансирования здравоохранения до уровня 5% ВВП. Для продолжения реализации программы медицинских гарантий предусматривается 123 млрд грн – это 35 пакетов медуслуг для населения, а также возмещение стоимости лекарственных средств более чем для 5 млн лиц. Эта сума учитывает расходы для повышения на 30% зарплат медиков",- сказал он в ходе презентации проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" в Верховной Раде в пятницу.

"Пакет борьбы с COVID-19 в следующем году составит 19 млрд грн. Из них 16 млрд грн – это предоставление медуслуг в рамках программы медгарантий, 2,6 млрд грн - расходы на вакцинацию от COVID-19, 1 млрд грн - на оборудование рабочих мест учителей техническими средствами для дистанционного обучения", - добавил министр.

Теги: #марченко #коронавирус #медгарантии #госбюджет
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