Минобороны Украины разрабатывает Стратегию военной безопасности, которая направлена на получение членства страны в НАТО - Таран

Минобороны Украины ведет работу над Стратегией военной безопасности, исходя из актуальных доктринальных основ Стратегии национальной безопасности, введенной в действие президентом страны Владимиром Зеленсмким 14 сентября 2020г, заявил министр обороны Андрей Таран.

"Новейшая Стратегия национальной безопасности, принятая верховным главнокомандующим, содержит однозначный императив получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО. Поставленная цель - полноправное членство в Альянсе. С этого мы и исходим, организуя свою работу над проектом Стратегии военной безопасности", - цитирует Тарана пресс-служба оборонного ведомства в пятницу.

Он также отметил, что Минобороны приняло активное участие в разработке Стратегии национальной безопасности Украины.

Сейчас для обработки проектов Стратегии военной безопасности Украины и Стратегического оборонного бюллетеня Украины создана рабочая группа во главе с первым замминистра обороны Иваном Руснаком. В ее состав, кроме специалистов Минобороны и Генштаба Вооруженных сил Украины, приглашены представители Офиса президента, аппарата СНБО, секретариата Кабмина, Национального института стратегических исследований, составляющих сил обороны, а также Совета по содействию имплементации реформ Минобороны и Общественного совета при Минобороны.

"Опережающие темпы сближения с Альянсом, свидетельством чего является предоставление Украине еще в июне статуса партнера с расширенными возможностями, позволяют говорить о достижимости воплощения такой амбициозной цели как полноправное членство в НАТО. Министерство обороны Украины уже начало системную работу по ускорению оборонной реформы по нормам, принципам и стандартам НАТО. Это нашло практическое и конкретное содержание в виде введенных проектов по десяти приоритетным направлениям", - подчеркнул Таран.