Политика

11:44 18.09.2020

"Безвиз" с ЕС не отменяется, уверен премьер-министр Украины

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"Безвиз" с ЕС не отменяется, уверен премьер-министр Украины

Голосование в Верховной Раде постановления о назначении членов конкурсной комиссии по отбору на админдолжности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) не повлияет на безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом, заявляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Безвиз" не отменяется. Наши международные коллеги - и из Европейского Союза, и из Соединенных Штатов - абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (на занятие админдолжностей в САП - ИФ). Мы придерживались всех процедур, которые прописаны правилами и украинским законодательством. Дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Посмотрим, как пройдет конкурс всеми вместе: целым обществом, парламентом. Уверен, что все будет сделано в рамках действующего законодательства", - сказал Шмыгаль в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте в четверг.

Теги: #шмыгаль #ес #безвизовый_режим #украина
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