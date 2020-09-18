Заявление РФ о невозможности провести встречу "Нормандской четверки" до конца года является политическим давлением на Украину - Арахамия

Заявление представителя Российской Федерации о невозможности провести встречу лидеров стран "Нормандской четверки" до конца года является политическим давлением на Украину, считает глава фракция "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Насколько мне известна позиция (о дате проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки" – ИФ) не согласована, это просто, по-моему, такая попытка давления политического… По состоянию на сегодня ничего не определено, и встреча может быть в любое время", - сказала Арахамия журналистам в пятницу в Киеве, комментируя заявление представителей Российской Федерации, что "нормандская встреча" до конца года не состоится.

По его словам, уже неоднократно "российская сторона что-то заявляет, а потом это оказывается неправдой".