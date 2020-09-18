Политика

10:43 18.09.2020

"Википедия" сменила написание столицы Украины: Kyiv, а не Kiev - Кулеба

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"Википедия" сменила написание столицы Украины: Kyiv, а не Kiev - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что интернет-энциклопедия "Википедия" сменила написание столицы Украины с Kiev на Kyiv.

"Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы "Kiev" во всемирной сети. Отныне "Википедия" пишет Kyiv, а не Kiev!", - написал глава МИД на странице в Фейсбуке.

По его словам, сложность заключалась в том, что "Википедия" просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках.

"Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали - в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство. И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках, чем "Kiev". Это отличный результат длительных усилий многих людей", - подчеркнул министр.

Теги: #киев #кулеба #википедия
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