Политика

10:28 18.09.2020

Арахамия: Суд изберет Юрченко меру пресечения, мы на это не можем влиять

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Арахамия: Суд изберет Юрченко меру пресечения, мы на это не можем влиять

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не хочет прогнозировать, какую меру пресечения изберет народному депутату  Александру Юрченко Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

"Каким образом мы с вами, находясь тут, можем каким-то образом влиять, будет ли он взят под стражу или не будет?", - сказал Арахамия журналистам в пятницу, подчеркнув, что этот вопрос решает только суд.

Он отметил, что не знает материалов дела.

Как сообщалось, в пятницу в Высшем антикоррупционном суде состоится заседание по избранию меры пресечения народному депутату Юрченко, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает в получении взятки за внесение изменений в законодательство.

Теги: #юрченко #вакс #арахамия
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