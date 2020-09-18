В Украине в ЕРДР внесены сведения о 34 уголовных правонарушениях, связанных с местными выборами

В Украине за сутки полицейские открыли два уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса, сообщило Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 34 уголовных правонарушениях: 19 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 15 - связанных с избирательным процессом", - отмечается в сообщении.

Также составлено 6 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 330 сообщение, связанных с избирательным процессом.

В Украине 25 октября пройдут местные выборы.