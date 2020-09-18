Аваков назвал "полной чушью" заявление Лукашенко о вмешательстве Украины во внутренние дела других стран

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран и желает Беларуси только мира и процветания.

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать также! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", - написал Аваков на своей странице в Фейсбуке

Так, глава МВД подчеркнул, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран, и что народ каждой страны имеет право "сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств".

"Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", - отметил Аваков.