Политика

23:43 17.09.2020

Кулеба о заявлении Лаврова: Минские соглашения, подписанные РФ в 2014 году, подтверждают ее статус как стороны конфликта

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Кулеба о заявлении Лаврова: Минские соглашения, подписанные РФ в 2014 году, подтверждают ее статус как стороны конфликта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об отсутствии прогресса в исполнении минских соглашений напомнил, что минские соглашения, подписанные РФ в 2014 году, подтверждают ее статус как стороны конфликта.

"Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает как никогда много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей", - написал Кулеба на своей странице в Фейсбуке в четверг вечером.

Он отметил, что в Москве пытаются в очередной раз запустить "заезженную пластинку", что России в Донбассе нет и что Украина не хочет выполнять Минские соглашения.

Министр подчеркнул, что за время войны на Донбассе Россия:

- подписала все Минские договоренности с 2014 года и по сей день, подтверждающие статус РФ как стороны конфликта;

- "нафаршировала" ОРДЛО образцами российского вооружения, в частности новых и экспериментальных, которые используют на украинской земле как на армейском полигоне;

- осуществляла артиллерийские обстрелы украинской территории с территории Российской Федерации и привлекала регулярные подразделений российской армии к военным действиям в Украине;

- сбила пассажирский авиалайнер MH17 с российской установки "Бук";

- ввела российский рубль, который охватил все сферы жизни на неподконтрольных территориях;

- навязывает российские паспорта украинцам, проживающих в оккупации;

- ввела российские образовательные программы, которые промывают мозги детям украинцев;

- создала российское налоговое поле и много других вещей, которые с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения, насаждаются Москвой на временно оккупированных территориях украинцев Донбасса;

- захватила в 2017 году промышленные предприятия и банально разграбила и вывезла промышленные мощности когда величественных индустриальных гигантов Донбасса;

- вывела свой персонал из Общего центра контроля и координации, поставив под угрозу практическое обеспечение режима прекращения огня;

- блокирует выполнение уже достигнутых в рамках ТКГ соглашений относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств, а также освобождение удерживаемых лиц;

- создает системные препятствия для СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций, в частности МККК, для выполнения своих мандатов в зоне конфликта;

- использует в процессе мирного урегулирования язык откровенных угроз и откровенного шантажа.

Теги: #лавров #кулеба #украина #ответ
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