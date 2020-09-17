Экс-нардеп Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя ОТГ во Львовской области
Бывший народный депутат Украины Богдан Дубневич намерен участвовать в выборах председателя Солонковской объединенной территориальной громады (ОТГ) во Львовской области.
"Я принял обдуманное и взвешенное решение баллотироваться на должность председателя Солонковской ОТГ. За моими плечами большой и эффективный опыт в обустройстве родного Пустомытовского района", - заявил Дубневич в видеоролике, размещенном в четверг на его странице в соцсети Фейсбук.
По словам Дубневича, он намерен превратить Солонковскую ОТГ в сильную и "самую перспективную громаду Украины с четкой стратегией и приоритетами".
В Солонковскую ОТГ входят 12 населенных пунктов, в том числе и село Зубра, где родился Богдан Дубневич.
58-летний Богдан Дубневич избирался депутатом Львовского облсовета и дважды был депутатом Верховной Рады Украины.
В 2016 году указал в налоговой декларации данные о том, что хранит наличными 11,5 млн долларов США, а его жена – более 137 млн грн. В том же документе нардеп и члены его семьи указали, что владеют 409 объектами недвижимого имущества.