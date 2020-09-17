Политика

19:25 17.09.2020

Болгария заверила Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, а также ее амбиций относительно ЕС и НАТО

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Болгария заверила Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, а также ее амбиций относительно ЕС и НАТО

Болгария всегда поддерживала и будет поддерживать суверенитет, независимость и государственную целостность Украины, а также ее амбиции относительно ЕС и НАТО, заявила вице-премьер-министр, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

"Болгария всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет, независимость и государственную целостность Украины в международно признанных границах. Мы обсудили, что может сделать Болгария для дальнейшего углубления шагов, в политическом, экономическом, культурном отношении, в направлении ЕС", - сказала Захариева на совместном с главой МИД Украины брифинге в Киеве в четверг.

Кроме того, она заверила, что Болгария будет отстаивать принцип, что ЕС должен давать больше тем странам, которые делают больше шагов и больше стремятся присоединиться к ЕС.

"Вы - один из приоритетных партнеров Болгарии в Восточном партнерстве, но я думаю, что пришел момент, когда стоит подбить итоги того, что сделано за десять лет и начертить планы на следующие десять лет. И мы хотим поддержать принцип "больше для тех, кто стремится к большему", как, например, Украина. То есть, ЕС должен давать больше тем странам, которые делают больше шагов и больше стремятся присоединиться к ЕС. И я вас заверяю, что мы будем отстаивать этот принцип в ЕС", - подчеркнула глава МИД Болгарии.

Захариева поздравила Украину с получением статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

"Я хочу подчеркнуть, что Болгария традиционно - один из самых сильных друзей Украины и Грузии, в том числе в НАТО. Я поздравляю вас с тем, что вы получили два фонда НАТО, и надеюсь, что ваши амбиции будут реализованы", - отметила она.

Теги: #болгария #поддержка #мид
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