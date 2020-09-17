Лавров не ждет прорыва в выполнении Минских соглашений при нынешнем правительстве Украины

В Москве не рассчитывают на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при президенте Украины Владимире Зеленском, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", - сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.

"Они заявляют, что Минские соглашения нужны, их нельзя разрывать, потому что на этих соглашениях и на обвинении России в их невыполнении зиждется политика Евросоюза и США по продолжению санкций против Российской Федерации", - отметил глава российского МИД.

"Тем не менее, такое извращенное понимание сути Минских соглашений, вернее попытка свалить всё на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию, которые, будучи соавторами Минских соглашений вместе с нами, украинцами и Донбассом, не могут не понимать, что украинцы просто искажают свои обязанности, пытаются от них отойти и навязать другое прочтение Минских соглашений", -подчеркнул Лавров.

"Но даже и в этом случае звучат заявления из уст перечисленных мной товарищей, а также бывшего президента Украины Кравчука, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе в рамках Минского процесса, о том, что Минские соглашения в таком виде невыполнимы, их надо переделать, поставить "с ног на голову" и для начала отдать Донбасс под контроль украинского правительства и армии, а уже потом думать, какие реформы на этой территории Украины можно будет проводить", - сказал министр.