Политика

18:42 17.09.2020

Юрченко исключен из фракции "Слуга народа" по ее решению - Стефанчук

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Юрченко исключен из фракции "Слуга народа" по ее решению - Стефанчук

Народный депутат Александр Юрченко исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" по решению фракции, заявил на заседании парламента в четверг вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Р.Стефанчук также объявил об исключении народного депутата Александра Юрченко из состава депутатской фракции "Слуга народа" согласно решению фракции", - сообщается на сайте парламента в четверг.

Ранее в четверг прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении в совершении преступления Юрченко.

15 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Юрченко ещё не подал заявление о выходе из фракции, но по телефону пообещал данное заявление передать руководству фракции.

"У меня нет в руках заявления господина Юрченко - это важно, но у меня есть телефонное подтверждение, что он такое заявление написал и, когда будет возможность, он его передаст. Если он сегодня его передаст, то я сегодня ее регистрирую в нашем внутреннем документообороте, и завтра (спикер Рады Дмитрий - ИФ) Разумков сможет огласить, что он вышел из фракции», - сказал Арахамия журналистам на брифинге.

Днем 17 сентября заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Юрченко написал заявление о выходе из фракции. "Да, написал (заявление – ИФ) еще во вторник. Дальше фракция не рассматривает, так как это (заявление – ИФ) по собственному желанию", - сказала она агентству "Интерфакс- Украина". Депутат напомнила, что этот вопрос фракция обсудила в понедельник.

Как сообщалось, 10 сентября НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (пособничество, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. Также к генеральному прокурору был направлен проект подозрения относительно действий нардепа.

В Бюро сообщили, что в рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 УК и ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В тот же день детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП и по предварительной договоренности с Офисом генпрокурора прибыли в Офис с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Однако руководитель департамента Офиса генпрокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

15 сентября генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, выступая в парламенте, заявила, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату Юрченко.

В тот же день Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1 млн.

В НАБУ же опубликовали видеозаписи, подтверждающие их позицию касательно дела нардепа Юрченко.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

Теги: #юрченко #слуга_народа #стефанчук
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