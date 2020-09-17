Политика

18:32 17.09.2020

Зеленский выступает за сохранение налоговой ставки для ІТ на уровне 5%

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Зеленский выступает за сохранение налоговой ставки для ІТ на уровне 5%

 Президент Украины Владимир Зеленский выступает за сохранение налоговой ставки для работников IT-сферы на уровне 5%, сообщается на сайте Офиса президента в четверг.

"Эта индустрия в стране развита не благодаря государству, а благодаря интеллекту украинцев. Один из шагов, которые государство может сделать, – не увеличивать налоговую нагрузку на эту отрасль", - сказал он на встрече с представителями IT-бизнеса во Львове в рамках рабочей поездки в регион, цитирует пресс-служба.

Зеленский отметил, что в настоящее время это одна из немногих профессий, которая может не только обеспечить достойный уровень жизни, но и изменить государство, помочь побороть коррупцию.

"Именно с диджитал есть возможность ввести любые важные реформы. И то, о чем все говорят: нам нужна честная таможня, честные правоохранительные органы, надо побороть коррупцию - мы все понимаем, что человеческий фактор исправить очень сложно. И диджитал, IТ-индустрия может это сделать", - сказал президент Украины.

Глава ассоциации IT Ukraine Тарас Кицмей в свою очередь добавил, что IT-отрасль в Украине имеет перспективы развития, а сохранение такой налоговой ставки будет способствовать притоку кадров из-за рубежа и обеспечит сохранение талантливых специалистов в Украине.

Он также констатировал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, налоговые поступления от IT выросли на 25%.

По словам руководителя львовского IT-кластера Степана Веселовского, в области IT-отрасль насчитывает 461 компанию из более 25 тыс. сотрудников.

В сообщении также отмечается, что во время общения участники встречи также обратились к главе государства по вопросу наличия законодательства, которое способствовало бы защите айтишников, в частности делало бы невозможным безосновательное изъятие серверов и усиливало ответственность за такие действия. Кроме того, обсуждался вопрос защиты интеллектуальной собственности. Президент высказался в поддержку таких шагов.

Теги: #налоги #зеленский #it
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