Политика

18:28 17.09.2020

ЕС и США заявили, что от прозрачности избрания руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины

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ЕС и США заявили, что от прозрачности избрания руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

"ЕС, США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter посольства США в Украине и представительства ЕС в Украине в четверг.

Теги: #сша #сап #конкурс #ес
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