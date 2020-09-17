ЕС и США заявили, что от прозрачности избрания руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

"ЕС, США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter посольства США в Украине и представительства ЕС в Украине в четверг.