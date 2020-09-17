Зеленский надеется, что правоохранители будут разоблачать взяточников не только когда "под ними зашатается трон"

Президент Украины Владимир Зеленский рад, что правоохранители нашли "взяточника" в высших эшелонах власти, которым оказался народный депутат от "Слуги народа", и отмечает, что они должны показывать результат не только тогда, когда "под ними шатается трон" и им грозит возможная отставка.

"Когда все говорят, что дороги – это не ваши обязанности, в работу правоохранительных органов не нужно вмешиваться, то вот мы и не вмешиваемся. С сентября прошлого года, когда я стал президентом и заработала Верховная Рада, я встречался со всеми правоохранительными органами. Я говорю, как есть. И мы ставили задачу, что нет "своих", "родных и близких", нет никого. Если человек взял хоть какую-то взятку, хоть гривну, если человек получил взятку, то должен сидеть. Мне все равно, какая это партия, "Слуга народа" или другие партии", - сказал он в четверг на брифинге во время рабочей поездки во Львовскую область.

Зеленский напомнил, что предупреждал об этом всех народных депутатов, чиновников и правоохранителей, которые зачастую "крышевали" в Украине коррупцию.

"Я очень рад, что нашли первого взяточника. Хотя я знаю, что много взяточников среди чиновников, особенно, честно говоря, в областях, на местах. Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа", который всегда говорил, что он такой честный и порядочный. Сегодня ему дала подозрение генеральный прокурор, он его получил, и обязательно сядет в тюрьму. Потому что очищение власти мы должны делать, начинать с себя, смотреть в глаза людям", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что далеко не все люди проходят проверку на прочность властью. "Вот вам пример, когда у человека прочность длилась, к сожалению, в течение одного года. К сожалению. И я очень рад, что он именно из партии "Слуга народа". Потому что люди видят, что все должно быть справедливо, и нет никаких исключений", - отметил он.

Зеленский хотел бы, чтобы правоохранительные органы и их руководители активизировали свою деятельность не только после того, как получили определенный сигнал от президента страны и "под ними их троны немного зашатаются, и они могут покинуть свою должность".

Как сообщалось, 10 сентября НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (пособничество, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. Также к генеральному прокурору был направлен проект подозрения относительно действий нардепа.

В Бюро сообщили, что в рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 УК и ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

В тот же день детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП и по предварительной договоренности с Офисом генпрокурора прибыли в Офис с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Однако руководитель департамента Офиса генпрокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

15 сентября генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, выступая в парламенте, заявила, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату Юрченко.

В тот же день Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1 млн.

В НАБУ же опубликовали видеозаписи, подтверждающие их позицию касательно дела нардепа Юрченко.

17 сентября Венедиктова подписала подозрение Юрченко.