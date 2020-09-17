Политика

16:22 17.09.2020

Арахамия не знает, где находится Юрченко

1 мин читать
Арахамия не знает, где находится Юрченко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не знает, где находится народный депутат Александр Юрченко, которому инкриминируют получение взяток.

"Телефон (Юрченко – ИФ) не работает… Я точно не знаю, где он живет, пусть правоохранители разбираются с этим вопросом", - сказал Арахамия журналистам в четверг.

По его словам, он не видел Юрченко не видел с того момента, когда НАБУ заявило, что никаких подозрений в отношении него нет.

"С того времени я его не видел. Я только от его помощника получил заявление о выходе из фракции", - сказал Арахамия.

Теги: #юрченко #слуга_народа #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 17.09.2020
Фракция "Слуга народа" проведет заседание 28 сентября - Арахамия

Фракция "Слуга народа" проведет заседание 28 сентября - Арахамия

15:46 17.09.2020
Прокуроры САП вручили нардепу Юрченко подозрение

Прокуроры САП вручили нардепу Юрченко подозрение

13:14 17.09.2020
Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" - Кравчук

Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" - Кравчук

13:01 17.09.2020
Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по изменению постановления о местных выборов отменено

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по изменению постановления о местных выборов отменено

12:54 17.09.2020
Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборах отменено – нардеп Качура

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборах отменено – нардеп Качура

12:01 17.09.2020
В Офисе президента считают, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом"

В Офисе президента считают, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом"

11:30 17.09.2020
Потураев считает, что увеличение персональных штрафов за препятствование журналистской деятельности может поспособствовать уменьшению таких случаев

Потураев считает, что увеличение персональных штрафов за препятствование журналистской деятельности может поспособствовать уменьшению таких случаев

11:27 17.09.2020
Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

10:23 17.09.2020
Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Юрченко

10:13 17.09.2020
Верещук считает, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко

Верещук считает, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фракция "Слуга народа" проведет заседание 28 сентября - Арахамия

Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

Все заявления Деркача являются политической манипуляцией с целью вмешательства в президентские выборы в США – Кононенко

Европарламент принял резолюцию по Беларуси с требованием санкций против Лукашенко

Рада приняла закон "О разведке"

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

Премьер Польши предлагает ЕС создать фонд помощи Беларуси в 1 млрд евро

Все заявления Деркача являются политической манипуляцией с целью вмешательства в президентские выборы в США – Кононенко

ЕП потребовал провести международное расследование инцидента с Навальным, подтвердил свою изначально негативную позицию в отношении "Северного потока 2"

Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

Европарламент принял резолюцию по Беларуси с требованием санкций против Лукашенко

Рада приняла закон "О разведке"

Назначенные Радой члены конкурсной комиссии по отбору админдолжностей в САП политически ангажированы – нардеп Устинова

Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины – Зеленский

43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА