Арахамия не знает, где находится Юрченко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не знает, где находится народный депутат Александр Юрченко, которому инкриминируют получение взяток.

"Телефон (Юрченко – ИФ) не работает… Я точно не знаю, где он живет, пусть правоохранители разбираются с этим вопросом", - сказал Арахамия журналистам в четверг.

По его словам, он не видел Юрченко не видел с того момента, когда НАБУ заявило, что никаких подозрений в отношении него нет.

"С того времени я его не видел. Я только от его помощника получил заявление о выходе из фракции", - сказал Арахамия.