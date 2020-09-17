Фракция "Слуга народа" проведет заседание 28 сентября - Арахамия

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде, возможно, проведет заседание 28 сентября с участием главы Офиса президента, министра иностранных дел и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Украины Леонида Кравчука, заявляет глава фракции Давид Арахамия.

"Я думаю, что перенесем (заседание фракции – ИФ)… следующая неделя не пленарная, и в понедельник, я думаю, мы соберем фракцию, пригласим дополнительно главу Офиса президента, министра иностранных дел и господина Кравчука… В понедельник через понедельник", - сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

Он напомнил, что запланированное на сегодня заседание фракции, на которое был приглашен вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников не состоится из-за болезни вице-премьера.

"У господина Резниккова ангина. Никакой интриги, к сожалению, нет, просто Резников попросил немного полечиться, потому что завтра у него "Час вопросов к правительству" (в Верховной Раде – ИФ), - отметил Арахамия.