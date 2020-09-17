Политика

16:02 17.09.2020

Фракция "Слуга народа" проведет заседание 28 сентября - Арахамия

1 мин читать
Фракция "Слуга народа" проведет заседание 28 сентября - Арахамия

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде, возможно, проведет заседание 28 сентября с участием главы Офиса президента, министра иностранных дел и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Украины Леонида Кравчука, заявляет глава фракции Давид Арахамия.

"Я думаю, что перенесем (заседание фракции – ИФ)… следующая неделя не пленарная, и в понедельник, я думаю, мы соберем фракцию, пригласим дополнительно главу Офиса президента, министра иностранных дел и господина Кравчука… В понедельник через понедельник", - сказал Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

Он напомнил, что запланированное на сегодня заседание фракции, на которое был приглашен вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников не состоится из-за болезни вице-премьера.

"У господина Резниккова ангина. Никакой интриги, к сожалению, нет, просто Резников попросил немного полечиться, потому что завтра у него "Час вопросов к правительству" (в Верховной Раде – ИФ), - отметил Арахамия.

Теги: #арахамия #слуга_народа #заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 17.09.2020
Арахамия не знает, где находится Юрченко

Арахамия не знает, где находится Юрченко

13:14 17.09.2020
Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" - Кравчук

Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" - Кравчук

13:01 17.09.2020
Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по изменению постановления о местных выборов отменено

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по изменению постановления о местных выборов отменено

12:54 17.09.2020
Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборах отменено – нардеп Качура

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборах отменено – нардеп Качура

12:01 17.09.2020
В Офисе президента считают, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом"

В Офисе президента считают, что Юрченко "потерял этические основания быть депутатом"

11:30 17.09.2020
Потураев считает, что увеличение персональных штрафов за препятствование журналистской деятельности может поспособствовать уменьшению таких случаев

Потураев считает, что увеличение персональных штрафов за препятствование журналистской деятельности может поспособствовать уменьшению таких случаев

11:27 17.09.2020
Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

Зеленский подчеркивает, что за коррупцию никому не будет поблажек, и надеется на системные результаты и больше "посадок" от НАБУ, САП и ОГП уже "сегодня"

10:13 17.09.2020
Верещук считает, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко

Верещук считает, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко

21:50 16.09.2020
Юрченко должен сложить полномочия - Арахамия

Юрченко должен сложить полномочия - Арахамия

19:43 16.09.2020
Арахамия: несмотря на возможные огрехи следователей НАБУ по "делу Юрченко" Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу

Арахамия: несмотря на возможные огрехи следователей НАБУ по "делу Юрченко" Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

Все заявления Деркача являются политической манипуляцией с целью вмешательства в президентские выборы в США – Кононенко

Европарламент принял резолюцию по Беларуси с требованием санкций против Лукашенко

Рада приняла закон "О разведке"

Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа" - Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

Премьер Польши предлагает ЕС создать фонд помощи Беларуси в 1 млрд евро

Все заявления Деркача являются политической манипуляцией с целью вмешательства в президентские выборы в США – Кононенко

ЕП потребовал провести международное расследование инцидента с Навальным, подтвердил свою изначально негативную позицию в отношении "Северного потока 2"

Поживанов идет в мэры Киева от Радикальной партии

Европарламент принял резолюцию по Беларуси с требованием санкций против Лукашенко

Рада приняла закон "О разведке"

Назначенные Радой члены конкурсной комиссии по отбору админдолжностей в САП политически ангажированы – нардеп Устинова

Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины – Зеленский

43% украинцев не знают, когда состоятся местные выборы – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА