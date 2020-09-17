Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 2203 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц».

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», за проект закона в целом проголосовало 252 народных депутата.

Документом вносятся изменения в законы «О предотвращении коррупции», «О статусе народного депутата Украины», «О статусе депутатов местных советов», «О статусе депутата Верховной Рады Автономной республики Крым» и в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины.

Теперь близкие лица не могут становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней: как Верховной Рады, так и местных советов и Верховной Рады АР Крым.

Согласно законодательной инициативе, близкие лица - это муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родной и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дедушка, бабушка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта.