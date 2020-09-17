ЕП потребовал провести международное расследование инцидента с Навальным, подтвердил свою изначально негативную позицию в отношении "Северного потока 2"

Европейский парламент (ЕП) в принятой в четверг резолюции призвал ЕС усилить санкционное давление на российскую власть и существенно пересмотреть отношения с Россией в связи с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Европарламент осуждает предполагаемую попытку убийства Навального, утверждая, что было применено запрещенное химическое оружие. Он "просит немедленно начать международное расследование (с участием ЕС, ООН, Совета Европы, их союзников и ОЗХО)".

ЕП "призывает российские власти в полной мере сотрудничать с ОЗХО для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных", а также "незамедлительно предоставить ОЗХО полную информацию о своей программе "Новичок".

Принятая резолюция относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, однако служит для них политическим ориентиром.

Главный призыв депутатов обращен к главам МИД стран Евросоюза, которые соберутся 21 сентября на заседание Совета ЕС. Министров иностранных дел призывают "как можно скорее разработать список сильных ограничительных мер в отношении России и усилить существующие санкции против России".

Европарламент настоятельно призвал лидеров ЕС "внедрить такие механизмы санкций, которые позволили бы отыскивать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального".

В свете "дела Навального" Европарламент ожидаемо подтвердил свою изначально негативную позицию в отношении завершения строительства газопровода "Северный поток 2", предлагая его остановить, и рекомендовал правительствам "продолжать изолировать Россию на международных форумах", "критически анализировать сотрудничество ЕС с Россией".

Депутаты призвали Еврокомиссию пересмотреть политику ЕС в отношении России, которая ныне основана на "пяти руководящих принципах" и разработать новую всеобъемлющую стратегию "будущих отношений с демократической Россией".